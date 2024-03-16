Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'u ağırlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.03.2024 - 09:17
Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30.haftasında Antalyaspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Bu sezon aldığı başarısız sonuçlarla şampiyonluk yarışının gerisinde kalan siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 2 maçta Galatasaray ve Gaziantep FK'ye yenilerek üçüncülük yarışında Trabzonspor'un gerisine düştü.

Ligde 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 yenilgi sonucunda 46 puan toplayan Beşiktaş, puan cetvelinin 4. sırasında yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Colley, Worall, Zaynutdinov, Amartey, Gedson Fernandes, Muçi, Semih Kılıçsoy, Rashica, Cenk Tosun.

Antalyaspor: Leite, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Erdoğan, Kaluzinski, Streek, Saric, Ufuk, Larsson, Buksa.

BEŞİKTAŞ'TA 3 İSİM CEZALI

Siyah-beyazlı takım, Antalyaspor karşısına 3 önemli isimden yoksun çıkacak.

Gaziantep FK maçında sarı kart cezalısı durumuna düşen Necip Uysal, Rachid Ghezzal ve Arthur Masuaku, karşılaşmada görev yapamayacak.

Cezalı isimlerin yanı sıra tedavileri devam eden Salih Uçan ve Tayfur Bingöl ile Gaziantep FK maçında sakatlanan Al Musrati de Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

SERGEN YALÇIN DOLMABAHÇE'YE DÖNÜYOR

Beşiktaş'a son şampiyonluğunu yaşatan ve şu anda Antalyaspor'da görev yapan teknik direktör Sergen Yalçın, 840 gün sonra yeniden Tüpraş Stadı'na çıkacak.

Beşiktaş'la 2021-2022 sezonunda beklentilerin gerisinde kalan ve kulüple yollarını ayıran Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında Dolmabahçe'deki son lig maçına 27 Kasım 2021'de çıkmıştı.

Sergen Yalçın'ın görev yaptığı son lig maçında Beşiktaş, Giresunspor'a 4-0 yenilmişti.


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