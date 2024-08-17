Beşiktaş'ın Lugano maçı hakemi belli oldu!
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile oynayacağı maçların hakemleri açıklandı.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile oynayacağı maçların hakemleri belli oldu.
İki takımın karşı karşıya geleceği ilk maçı Danimarkalı hakem Morten Krogh yönetecek.
İstanbul'da oynanacak rövanş karşılaşmasını ise Rumen hakem Radu Petrescu düdük çalacak.
Spor Haberleri
- Barcelona'da flaş İlkay Gündoğan gelişmesi!
- Weghorst'un menajerinden transfer açıklaması!
- Beşiktaş'ın Lugano maçı hakemi belli oldu!
- Barcelona, Valencia'ya konuk olacak
- Arsenal, Wolverhampton'u konuk edecek
- PSG'den 19 yaşındaki futbolcuya 50 milyon Euro!
- Mehmet Sevinç kimdir?
- Kadroda düşünülmüyordu: Fenerbahçe'de Ryan Kent çıkmazı!
- Göztepe-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu!
- Elias Jelert ile Galatasaray ilk maçına çıktı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Azerbaycan Resmi Gazetesi'nden Erdoğan'a sert yanıt!
- Dindar ve kindar olacaktı mundar oldu!
- İki vekile kınama cezası verildi!
- 'Çok şey görmüştüm ama kan görmemiştim, çok utandım'
- Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
- Saldırıyı 'çok şık' bulmuş!
- Şahan Gökbakar'dan TBMM kavgasına kısa ve net tepki!
- İzmir'deki orman yangınlarında son durum!
- Barış Atay, 'yetti artık' diyerek anlattı
- 'Hoca efendi' demişti, o şimdi rektör