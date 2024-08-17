Beşiktaş'ın Lugano maçı hakemi belli oldu!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile oynayacağı maçların hakemleri açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.08.2024 - 15:18
Beşiktaş'ın Lugano maçı hakemi belli oldu!
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile oynayacağı maçların hakemleri belli oldu.

İki takımın karşı karşıya geleceği ilk maçı Danimarkalı hakem Morten Krogh yönetecek.

İstanbul'da oynanacak rövanş karşılaşmasını ise Rumen hakem Radu Petrescu düdük çalacak.


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