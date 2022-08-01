Beşiktaş, Arthur Masuaku'yu kadrosuna katıyor
Rıdvan Yılmaz'ı İskoç ekibi Rangers'a satan Beşiktaş, genç futbolcunun yerini İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da forma giyen Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku ile dolduracak.
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku, bu gece İstanbul'a gelecek.
Siyah-beyazlı kulüp, İngiltere'nin West Ham United takımında forma giyen Demokratik Kongolu futbolcunun, bu gece yarısı İstanbul Havalimanı'na ineceğini duyurdu.
Geçtiğimiz sezon West Ham United ekibiyle tüm kulvarlarda toplam 24 maçta forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, sol bek pozisyonunda görev alıyor.
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