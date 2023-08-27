Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan istifa açıklaması: 'Üzülmeye devam edecekler'

Yayınlanma: 27.08.2023 - 22:23

Güncelleme: 27.08.2023 - 22:23

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, gündemde çıkan iddialar hakkında açıklamada bulundu.

İddiaların asılsız olduğunu söyleyen Emre Kocadağ, "Şahsi hedefleri uğruna Beşiktaşımızın kaybetmesini bekleyenler ve bundan haz duyanlar üzülmeye devam edecekler." dedi.

Emre Kocadağ açıklamasında şu sözlere yer verdi: