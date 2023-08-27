Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan istifa açıklaması: 'Üzülmeye devam edecekler'

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, gündemde çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin istifa ettiği iddiaları hakkında açıklamada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2023 - 22:23
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan istifa açıklaması: 'Üzülmeye devam edecekler'
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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, gündemde çıkan iddialar hakkında açıklamada bulundu.

İddiaların asılsız olduğunu söyleyen Emre Kocadağ, "Şahsi hedefleri uğruna Beşiktaşımızın kaybetmesini bekleyenler ve bundan haz duyanlar üzülmeye devam edecekler." dedi.

Emre Kocadağ açıklamasında şu sözlere yer verdi:

 


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