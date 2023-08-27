Beşiktaş'tan Berat Djimsiti hamlesi

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Atalanta forması giyen İsviçreli futbolcu Berat Djimsiti ile ilgilendiği ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2023 - 10:03
Beşiktaş'tan Berat Djimsiti hamlesi
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Stoper transferi için çalışmalarına devam eden Beşiktaş'tan yeni bir hamle geldi.

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un haberine göre; siyah-beyazlılar, Atalanta forması giyen 30 yaşındaki Berat Djimsiti ile temasa geçti.

Berat Djimsiti

DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen İsviçreli stoperin Atalanta ile 2026 yıına kadar sözleşmesi bulunuyor.

2018 yılından bu yana Atalanta forması giyen Djimsiti, İtalyan ekibinde 187 maçta sahaya çıktı ve 7 gol, 7 asistlik performans sergiledi.


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Berat Djimsiti beşiktaş transfer Atalanta

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