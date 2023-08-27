Beşiktaş'a transfer olamamıştı: Lyanco'nun yeni takımı belli oldu
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Lyanco, sakatlık problemi nedeniyle siyah-beyazlılara imza atamamıştı. Brezilyalı stoper Katar ekiplerinden Al Gharafa'ya transfer oldu.
Beşiktaş prensipte anlaştığı ve İstanbul'a getirdiği Lyanco'nun, sağlık kontrollerinde sorun çıkması nedeniyle transferden vazgeçmişti.
26 yaşındaki Lyanco, Katar ekiplerinden Al Gharafa'ya transfer oldu.
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NE OLMUŞTU?
Beşiktaş'ın İstanbul'a getirdiği Brezilyalı stoperin sağlık kontrolleri sırasında diz kıkırdağında problem görüldü. Bu gelişme üstüne siyah-beyazlılar transferi beklemeye aldı.
İkinci kez sağlık kontrolüne sokulan Brezilyalı savunmacının sakatlığının doktorlar tarafından riskli bulunmasının ardından, Beşiktaş 26 yaşındaki stoperin transferinden vazgeçti. Brezilyalı savunmacı sonrasında Southampton'a geri döndü.
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