Beşiktaş - Augsburg maçı yarıda kaldı!

Yayınlanma: 15.07.2023 - 17:50

Güncelleme: 15.07.2023 - 17:50

Şenol Güneş yönetiminde Almanya'da yeni sezona hazırlanan Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Augsburg ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Beşiktaş, 42. dakikada Jackson Muleka ile öne geçti. Augsburg bu gole 59. dakikada Irvin Cardona ile karşılık verdi.

HAKEM MAÇI ERKEN BİTİRDİ

Maçın 79. dakikasında patlayıcı maddeler nedeniyle hakem karşılaşmayı bitirdi.

Maçın ilk yarısında da siyah-beyazlı taraftarların maşele yakmasından dolayı mücadele kısa bir süre durdu. 79. dakikada ise patlayıcı maddelerin ardından futbolcular ve teknik heyet soyunma odasına gitti ve maç bitti.

Beşiktaş, bir sonraki hazırlık maçında 18 Temmuz'da Mezökövesd ile karşılaşacak.