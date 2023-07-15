Beşiktaş Dusan Tadic ile Roberto Pereyra için geri sayımda!

Yayınlanma: 15.07.2023 - 10:07

Güncelleme: 15.07.2023 - 10:07

Beşiktaş, Dusan Tadic transferinde sona yaklaşıyor.

Hücuma dönük orta saha oyuncusu, kulübü Ajax’la sözleşmesini feshetti. Siyah-beyazlılar, 34 yaşındaki futbolcuya 2+1 yıllık teklif yaptı. Beşiktaş, Sırp oyuncuya bazı performans bonuslarıyla birlikte yıllık 3 milyon Avro’luk maaş teklifinde bulundu. Tadic, siyah-beyazlıların teklifine olumlu bakıyor.

Dusan Tadic

BEŞİKTAŞ'TAN ORTA SAHAYA ARJANTİNLİ TAKVİYE

Öte yandan Beşiktaş, sürpriz bir transferi tamamlamak üzere... Siyah-beyazlılar, Udinese ile sözleşmesi biten 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Roberto Pereyra ile 2+1 yıllığına anlaşmaya çok yakın. Beşiktaş’ın, Arjantinli futbolcuya senelik 2 milyon Avro teklif ettiği öğrenildi. Pereyra’nın kısa süre içinde İstanbul’a gelip sağlık kontrolünden geçeceği kaydedildi.



Roberto Pereyra