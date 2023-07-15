Beşiktaş Dusan Tadic ile Roberto Pereyra için geri sayımda!

Süper Lig ekibi Beşiktaş, Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) kulübü Ajax ile sözleşmesini fesheden Sırp futbolcu Dusan Tadic ile anlaşmaya çok yakın. Öte yandan siyah-beyazlı takımın, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Udinese ile yolları ayıran Arjantinli futbolcu Roberto Pereyra ile anlaştığı kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.07.2023 - 10:07
Beşiktaş Dusan Tadic ile Roberto Pereyra için geri sayımda!
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Beşiktaş, Dusan Tadic transferinde sona yaklaşıyor.

Hücuma dönük orta saha oyuncusu, kulübü Ajax’la sözleşmesini feshetti. Siyah-beyazlılar, 34 yaşındaki futbolcuya 2+1 yıllık teklif yaptı. Beşiktaş, Sırp oyuncuya bazı performans bonuslarıyla birlikte yıllık 3 milyon Avro’luk maaş teklifinde bulundu. Tadic, siyah-beyazlıların teklifine olumlu bakıyor.

Dusan Tadic

BEŞİKTAŞ'TAN ORTA SAHAYA ARJANTİNLİ TAKVİYE

Öte yandan Beşiktaş, sürpriz bir transferi tamamlamak üzere... Siyah-beyazlılar, Udinese ile sözleşmesi biten 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Roberto Pereyra ile 2+1 yıllığına anlaşmaya çok yakın. Beşiktaş’ın, Arjantinli futbolcuya senelik 2 milyon Avro teklif ettiği öğrenildi. Pereyra’nın kısa süre içinde İstanbul’a gelip sağlık kontrolünden geçeceği kaydedildi.

Roberto Pereyra


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