Dusan Tadic'ten Beşiktaş'ı sevindiren haber!
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Dusan Tadic için Ajax'tan resmi açıklama geldi.
Gelecek sezonun çalışmalarına devam eden Beşiktaş'a Dusan Tadic'ten sevindirici haber geldi.
Ajax, Dusan Tadic ile yollarını ayırdığını açıkladı.
SÖZLEŞMESİ VARDI
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Sırp yıldız oyuncunun 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Ancak Dusan Tadic sözleşmesinin fesih edilmesini istedi.
Ajax'ta kulübün efsaneleri arasında kendine yer bulan 34 yaşındaki Dusan Tadic'in bu isteğini kabul etti ve takımdan ayrılmasına izin verdiğini açıkladı.
47 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Ajax formasıyla 47 resmi maça çıkan Dusan Tadic bu karşılaşmalarda 13 gol, 21 asistlik katkı verdi.
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