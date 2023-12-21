Beşiktaş'ta sakatlık! Oyuna devam edemedi...
Beşiktaş'ta sakatlanan Alex Oxlade-Chamberlain, Alanyaspor maçına devam edemedi.
Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u ağırladı.
Siyah beyazlı kulüpte Alex Oxlade-Chamberlain, sakatlanarak kenara geldi.
Topsuz alanda kendini yere bırakan İngiliz oyuncu, 47. dakikada değişiklik işareti yaptı.
Oyuna devam edemeyen Chamberlain'in yerine Demir Ege dahil oldu.
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