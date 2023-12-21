Beşiktaş'ta sakatlık! Oyuna devam edemedi...

Beşiktaş'ta sakatlanan Alex Oxlade-Chamberlain, Alanyaspor maçına devam edemedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.12.2023 - 21:17
Beşiktaş'ta sakatlık! Oyuna devam edemedi...
Abone Ol google-news

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u ağırladı.

Siyah beyazlı kulüpte Alex Oxlade-Chamberlain, sakatlanarak kenara geldi.

Topsuz alanda kendini yere bırakan İngiliz oyuncu, 47. dakikada değişiklik işareti yaptı.

Oyuna devam edemeyen Chamberlain'in yerine Demir Ege dahil oldu.


beşiktaş Alex Oxlade-Chamberlain sakatlık

İlgili Haberler

Beşiktaş taraftarından Amartey'e tepki!

Beşiktaş taraftarından Amartey'e tepki!
TFF ve Beşiktaş Başkanlığı... Yıldırım Demirören'den adaylık açıklaması!

TFF ve Beşiktaş Başkanlığı... Yıldırım Demirören'den adaylık açıklaması!
Beşiktaş'tan Sırbistan'a transfer çıkarması: Saldanha ve Bukari'ye yakın takip!

Beşiktaş'tan Sırbistan'a transfer çıkarması: Saldanha ve Bukari'ye yakın takip!

En Çok Okunan Haberler