Beşiktaş, Avrupa'da turu zora soktu!

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Beşiktaş, konuk ettiği Fransa temsilcisi Villeneuve d'Ascq LM'ye 91-72 mağlup oldu.

Beşiktaş, Avrupa'da turu zora soktu!
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AA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 01:34

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Beşiktaş, Fransa temsilcisi Villeneuve d'Ascq LM'yi konuk etti.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan maçı Fransa ekibi 91-72 kazandı.

Karşılaşmanın rövanşı, 27 Şubat Perşembe günü deplasmanda Palacium Spor Salonu'nda oynanacak.

Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

Hakemler: Jelena Tomic (Hırvatistan), Peter Zenis (Slovakya), Nikolaos Tziopanos (Yunanistan)

Beşiktaş: Lazic 6, Evans 18, Winterburn 20, Krajisnik 6, Elif Bayram 12, Peterson 10, Gizem Başaran Turan, Melek Uzunoğlu, Hatice Gülçelik

Villeneuve d'Ascq LM: Leite 28, Zellous 17, Peters 2, Heriaud 3, Gueye 17, Foppossi 12, Clark 10, Paget 2

1. periyot: 19-23

Devre: 33-46

3. periyot: 52-75

Beş faulle çıkan: 39.16 Krajisnik (Beşiktaş)


Etiketler: #beşiktaş #Villeneuve d'Ascq LM #FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

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