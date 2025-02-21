Beşiktaş, Avrupa'da turu zora soktu!
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Beşiktaş, konuk ettiği Fransa temsilcisi Villeneuve d'Ascq LM'ye 91-72 mağlup oldu.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Beşiktaş, Fransa temsilcisi Villeneuve d'Ascq LM'yi konuk etti.
BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan maçı Fransa ekibi 91-72 kazandı.
Karşılaşmanın rövanşı, 27 Şubat Perşembe günü deplasmanda Palacium Spor Salonu'nda oynanacak.
Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi
Hakemler: Jelena Tomic (Hırvatistan), Peter Zenis (Slovakya), Nikolaos Tziopanos (Yunanistan)
Beşiktaş: Lazic 6, Evans 18, Winterburn 20, Krajisnik 6, Elif Bayram 12, Peterson 10, Gizem Başaran Turan, Melek Uzunoğlu, Hatice Gülçelik
Villeneuve d'Ascq LM: Leite 28, Zellous 17, Peters 2, Heriaud 3, Gueye 17, Foppossi 12, Clark 10, Paget 2
1. periyot: 19-23
Devre: 33-46
3. periyot: 52-75
Beş faulle çıkan: 39.16 Krajisnik (Beşiktaş)
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