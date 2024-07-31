Geçen sezon transfer edilmişti: Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!

Süper Lig ekibi Beşiktaş, 30 yaşındaki Hırvat oyuncu Ante Rebic'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2024 - 21:10
Geçen sezon transfer edilmişti: Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!
Abone Ol google-news

Beşiktaş, Ante Rebic ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı külüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ante Rebic'le Yollarımız Ayrıldı. Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Ante Rebic'in sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcumuz Ante Rebic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir."

23 MAÇTA 5 GOLE KATKI

Hırvat oyuncu geçen sezon Beşiktaş formasını giydiği 23 maçta 1 gol ve 4 asist kaydetmişti.


Ante Rebic haberleri beşiktaş haberleri transfer haberleri Fesih haberleri

İlgili Haberler

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda 8 ayrılık birden!

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda 8 ayrılık birden!
İtalyan ekibi açıkladı: Beşiktaşlı futbolcuya sürpriz talip!

İtalyan ekibi açıkladı: Beşiktaşlı futbolcuya sürpriz talip!
Süper Kupa maçı öncesi... Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!

Süper Kupa maçı öncesi... Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler