Geçen sezon transfer edilmişti: Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!

Yayınlanma: 31.07.2024 - 21:10

Güncelleme: 31.07.2024 - 21:10

Beşiktaş, Ante Rebic ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı külüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ante Rebic'le Yollarımız Ayrıldı. Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Ante Rebic'in sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcumuz Ante Rebic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir."

23 MAÇTA 5 GOLE KATKI

Hırvat oyuncu geçen sezon Beşiktaş formasını giydiği 23 maçta 1 gol ve 4 asist kaydetmişti.