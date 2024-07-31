Geçen sezon transfer edilmişti: Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!
Süper Lig ekibi Beşiktaş, 30 yaşındaki Hırvat oyuncu Ante Rebic'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Beşiktaş, Ante Rebic ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Siyah-beyazlı külüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Ante Rebic'le Yollarımız Ayrıldı. Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Ante Rebic'in sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcumuz Ante Rebic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir."
23 MAÇTA 5 GOLE KATKI
Hırvat oyuncu geçen sezon Beşiktaş formasını giydiği 23 maçta 1 gol ve 4 asist kaydetmişti.
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