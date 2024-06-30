Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı: Yeni takımını duyurdular!

Süper Lig ekibi Beşiktaş, Türk asıllı İsviçreli oyuncu Gökhan İnler ile yolların ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.06.2024 - 12:29
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı: Yeni takımını duyurdular!
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Beşiktaş, önceki sezonun başında kadroya katılan 40 yaşındaki Gökhan İnler'in takımdan ayrıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün paylaşımında, "Kulübümüzde görev aldığı iki ayrı dönemde de Beşiktaşlılık duruşuna yakışır mücadelesiyle fark yaratan, armamızı her ortamda layıkıyla temsil eden futbolcumuz Gökhan İnler'le vedalaşıyoruz" ifadeleri yer aldı.

YENİ TAKIMINI DUYURDULAR

Açıklamada ayrıca, "Takımımızın formasıyla şampiyonluk kazanan, saha içinde ve dışında genç oyunculara verdiği destekle örnek olan Gökhan İnler'e İtalya'nın Udinese kulübünde yapacağı sportif direktörlük görevinde başarılar diliyoruz" denildi.

Beşiktaş formasını 30 kez giyen Gökhan İnler, siyah-beyazlı takımda Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. 


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