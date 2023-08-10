Beşiktaş Azerbaycan'dan avantajlı döndü: Neftçi Bakü 1-3 Beşiktaş
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı takımın gollerini Vincent Aboubakar, Jackson Muleka ve Salih Uçan kaydetti.
UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'ye konuk oldu.
Bakcell Arena'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kazanarak rövanş için avantajı elde etti.
Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Aboubakar, 23. dakikada Muleka ile 62. dakikada Salih Uçan kaydetti. Neftçi Bakü'nün tek golü ise 79'da Lebon'dan geldi.
RÖVANŞ 17 AĞUSTOS'TA
Beşiktaş bu sonuçla play-off turuna yükselmek için önemli bir avantajı elde etti. Siyah beyazlılar rövanş karşılaşmasını 17 Ağustos tarihinde İstanbul'da oynayacak.
Beşiktaş turu geçmesi halinde ise Aris - Dinamo Kiev maçının galibiyle play-off turuna eşleşecek.
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