Beşiktaş'ın Neftçi Bakü kamp kadrosu belli oldu!

Yayınlanma: 09.08.2023 - 12:41

Güncelleme: 09.08.2023 - 12:41

Beşiktaş, 10 Ağustos Perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda karşılaşacağı Neftçi Bakü maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Kadroda sakatlığı bulunan Tayip Talha Sanuç, Rachid Ghezzal ve Cenk Tosun'un yanı sıra kırmızı kart cezalısı olan Arthur Masuaku kamp kadrosunda bulunmuyor. Ayrıca Ajdin Hasic de kadroda kendisine yer bulamadı.

Yeni transfer Ante Rebic ise kadroda kendisine yer buldu.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde: