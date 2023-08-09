Beşiktaş'ın Neftçi Bakü kamp kadrosu belli oldu!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Neftçi Bakü mücadelesinin kamp kadrosunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.08.2023 - 12:41
Beşiktaş'ın Neftçi Bakü kamp kadrosu belli oldu!
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Beşiktaş, 10 Ağustos Perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda karşılaşacağı Neftçi Bakü maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Kadroda sakatlığı bulunan Tayip Talha Sanuç, Rachid Ghezzal ve Cenk Tosun'un yanı sıra kırmızı kart cezalısı olan Arthur Masuaku kamp kadrosunda bulunmuyor. Ayrıca Ajdin Hasic de kadroda kendisine yer bulamadı.

Yeni transfer Ante Rebic ise kadroda kendisine yer buldu.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:


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