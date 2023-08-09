Eski Beşiktaşlı Wout Weghorst'un yeni takımı belli oldu!
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Hoffenheim, geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Hollandalı golcü Wout Weghorst'u renklerine bağladı.
Geçen sezon Beşiktaş forması giyen ve devre arasında Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst'un yeni takımı belli oldu.
Hollandalı golcü Weghorst'un, yeniden Almanya'ya dönerek Hoffenheim'a kiralık olarak transfer olduğu açıklandı.
31 MAÇTA 5 GOLLÜK KATKI
Weghorst, 2018-2022 yılları arasında Bundesliga'da Wolfsburg forması giymişti.
Geçtiğimiz sezon Manchester United ile 31 resmi maça çıkan Wout Weghorst bu karşılaşmalarda 2 gol, 3 asistlik katkı sağladı.
Wout ist da ?? pic.twitter.com/Wr4I2AydHW— TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) August 9, 2023
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