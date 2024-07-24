Beşiktaş - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, hazırlık maçında Bandırmaspor ile karşılaşacak. Mücadele 18:00'de başlayacak.
Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, Mustafa Gürsel'in ekibi Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek.
BEŞİKTAŞ - BANDIRMASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak mücadele 18:00'de başlayacak.
BEŞİKTAŞ - BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma Beşiktaş YouTube kanalından naklen yayımlanacak.
Beşiktaş, son hazırlık maçında Grazer AK'yi 5-1 mağlup etmişti.
Bandırmaspor ise Bodrum FK'ya 3-1 mağlup olmuştu.
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