Beşiktaş - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, hazırlık maçında Bandırmaspor ile karşılaşacak. Mücadele 18:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2024 - 10:10
Beşiktaş - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, Mustafa Gürsel'in ekibi Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ - BANDIRMASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak mücadele 18:00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Beşiktaş YouTube kanalından naklen yayımlanacak.

Beşiktaş, son hazırlık maçında Grazer AK'yi 5-1 mağlup etmişti.

Bandırmaspor ise Bodrum FK'ya 3-1 mağlup olmuştu.


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