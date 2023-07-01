Beşiktaş, Barcelona'dan haber bekliyor!

Yayınlanma: 01.07.2023 - 19:41

Güncelleme: 01.07.2023 - 19:41

Yaklaşık 3 hafta önce İspanya'ya giden Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Barcelona'da oynama fırsatı bulamayan bazı oyuncularla ilgili olarak teklifler sunarak beklemeye geçti.

Süper Lig'de 2023-24 sezonuna iddialı ve güçlü bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş, 5 bölgeye takviye yapmak için çalışmalarını sürdürürken yönetim yine fırsat transferi peşinde.

Siyah beyazlılar, Real Madrid'in efsane oyuncularından Guti Hernandez ile başlattığı fırsat transferi kervanını Liverpool'dan kaleci Loris Karius, Barcelona'dan Mirelam Pjanic ve Everton'dan Dele Alli ile devam ettirmişti.

ALEMANY İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Yaklaşık 3 hafta önce İspanya'ya giden Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın Barcelona Futbol Direktörü Mateu Alemany ile görüştüğü ortaya çıkmıştı.

Hürriyet'in haberine göre, Kazancı'nın bu zirvede Katalan devinde oynama fırsatı bulamayan bazı oyuncularla ilgili olarak teklif sunarak beklemeye geçtiği öğrenildi.