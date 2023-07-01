Beşiktaş, Emrecan Bulut'u renklerine bağladı

Beşiktaş, Somaspor'da forma giyen Emrecan Bulut'un transfer ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.07.2023 - 17:20
Beşiktaş, Emrecan Bulut'u renklerine bağladı
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Beşiktaş, yaz transfer döneminin ilk transferini yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Somaspor forması giyen kanat oyuncusu Emrecan Bulut'un kadroya katıldığı açıklandı. 

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Emrecan Bulut'un transferi için Somaspor'la anlaşmaya varmıştır. Emrecan Bulut'la 4+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Emrecan Bulut'a şanlı formamızla üstün başarılar dileriz."


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