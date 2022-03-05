Beşiktaş Kulübü'nün borcu Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklandı
Beşiktaş'ın Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün toplam borcu üyelere bildirildi.
Vodafone Park'ta yapılan Beşiktaş Kulübü 2022 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, mali konularda üyeleri bilgilendirdi.
Düzenlenen toplantıda, Beşiktaş Kulübü'nün borcunun 4 milyar 579 milyon 632 bin 94 lira olduğu açıklandı.
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla toplam borcun 423 milyon 254 bin 721 lirasının kulüp derneğine ait olduğunu vurgulayan Tuncel, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borcunun ise 4 milyar 156 milyon 377 bin 373 lira olduğunu aktardı.
Siyah-beyazlı kulübün, kasım ayındaki toplantıda toplam borcunun 4 milyar 434 milyon 479 bin 748 lira olduğu açıklanmıştı.
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