Beşiktaş'tan kadın ve çocuk taraftarlara davet

05 Mart 2022 Cumartesi, 15:38

Beşiktaş Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle anlamlı bir kampanya başlattı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, 7 Mart Pazartesi günü Vodafone Park Stadı'nda Medipol Başakşehir'i ağırlayacak olan Beşiktaş, kadın ve çocuk taraftarların karşılaşmanın biletlerini ücretsiz olarak temin edebileceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın taraftarlarımızla yanlarında getirecekleri 7-12 yaş arası çocuk taraftarlarımız, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak, Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında, 7 Mart Pazartesi günü saat 20.00’de Vodafone Park’ta Medipol Başakşehir ile oynayacağı müsabakayı ücretsiz olarak seyredebileceklerdir" ifadeleri kullanıldı.

Ücretsiz bilet uygulamasına ilişkin detaylar ise şu şekilde:

"Kadın taraftarlarımız, ücretsiz biletlerini yarın (6 Mart) 11.00 ile 18.00, 7 Mart Pazartesi günü ise 10.00 -21.00 saatleri arasında Vodafone Park Bilet Satış Gişesi’nden temin edebilirler.



Ücretsiz bilet almak isteyen kadın ve 7-12 yaş arası çocuk taraftarlarımızın BJK logolu Passolig kart sahibi olmaları gerekmektedir.



0-6 yaş arası çocuklar, stadyuma ücretsiz olarak giriş yapabilir."

