Beşiktaş - Başakşehir maçında Vodafone Park kapalı gişe!

Beşiktaş taraftarı, Süper Lig'in 6. haftasındaki Medipol Başakşehir maçına yoğun ilgi gösterdi ve biletler tükendi.

cumhuriyet.com.tr
12 Eylül 2022 Pazartesi, 10:40
Beşiktaş - Başakşehir maçında Vodafone Park kapalı gişe!
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 12 Eylül Pazartesi akşamı (bugün) Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi.

BAŞAKŞEHİR MAÇININ BİLETLERİ TÜKENDİ

Liderlik koltuğunu yeniden ele geçirmek isteyen Beşiktaş'ta taraftarlar maçın biletlerini tüketti. İç sahadaki Kayserispor, Karagümrük ve Sivasspor maçlarını kazanan Beşiktaş ligde üst üste evindeki 4. maçını kazanmanın hesaplarını yapıyor.


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