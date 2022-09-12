Beşiktaş - Başakşehir maçında Vodafone Park kapalı gişe!
Beşiktaş taraftarı, Süper Lig'in 6. haftasındaki Medipol Başakşehir maçına yoğun ilgi gösterdi ve biletler tükendi.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 12 Eylül Pazartesi akşamı (bugün) Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi.
BAŞAKŞEHİR MAÇININ BİLETLERİ TÜKENDİ
Liderlik koltuğunu yeniden ele geçirmek isteyen Beşiktaş'ta taraftarlar maçın biletlerini tüketti. İç sahadaki Kayserispor, Karagümrük ve Sivasspor maçlarını kazanan Beşiktaş ligde üst üste evindeki 4. maçını kazanmanın hesaplarını yapıyor.
Video Haberler
- Gaziantep'te 8 bin kişi ile 'acı' mesaisi
- Antalya’da mango hasadı Ivana Sert ile tanıtıldı
- Kaza yapıp yan yatan araçtan telefonla konuşarak çıktı
- İtfaiye ve Sahil Güvenlikten yunus kurtarma operasyonu
- Balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
- Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- Sol eliyle senaryo yazıyor
- Yuvadan çıkışlarını heyecanla izlediler
- 3 katlı evi 6 günde soydular
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da AVM'de iki grup arasında silahlı kavga
- Erdoğan için harekete geçildi
- Meteoroloji'den Marmara için kritik uyarı, saat verdi
- Alparslan Türkeş'in kurmayından Kılıçdaroğlu’na destek
- 'Caner'i bugün kaybettik'
- Özkiraz'dan, Ahmet Hakan'a çok sert 'Tarkan' tepkisi
- Yunus Akgün: 'Artık üstümüzden attık'
- Ümit Özdağ açıkladı!
- Filenin Sultanları, hazırlık turnuvasına katılacak
- Cumhur İttifakı'na soğuk duş