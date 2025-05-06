Beşiktaş Başkan Adayı Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu aday listesi belli oldu!
Başkan Adayı Gürkan Aksoy'un, Beşiktaş Kulübü'nde 11 Mayıs tarihinde yapılacak olağan seçimli genel kurul için hazırladığı yeni yönetim kurulu listesi belli oldu.
Beşiktaş, 11 Mayıs'ta yapılacak olağan seçim için geri sayıma geçti.
Siyah-beyazlılarda Başkan Adayı Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu listesi belli oldu.
Gürkan Aksoy’un yönetim kurulu aday listesi şu şekilde:
Başkan
Gürkan Aksoy
Asıl Üyeler
Levent Önkol
Işık Dumrul
Tolga Bal
İsmail Tatlılık
Feridun Özgiden
Ali Kızıltaş
Cem Şendur
Safiye Taylan
Bülent Erunsal
Çetin Yıldırım
Yedek Üyeler
Eralp Elmasdiken
Çağıl Geylan
Nihan Tüfekçioğlu
Nurettin Yılgın
Selçuk Akman
Etiketler: #Gürkan Aksoy #beşiktaş #Seçim
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