Beşiktaş Başkan Adayı Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu aday listesi belli oldu!

Başkan Adayı Gürkan Aksoy'un, Beşiktaş Kulübü'nde 11 Mayıs tarihinde yapılacak olağan seçimli genel kurul için hazırladığı yeni yönetim kurulu listesi belli oldu.

Beşiktaş Başkan Adayı Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu aday listesi belli oldu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.05.2025 - 19:09

Beşiktaş, 11 Mayıs'ta yapılacak olağan seçim için geri sayıma geçti.

Siyah-beyazlılarda Başkan Adayı Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu listesi belli oldu.

Gürkan Aksoy’un yönetim kurulu aday listesi şu şekilde:

Başkan

Gürkan Aksoy

Asıl Üyeler

Levent Önkol

Işık Dumrul

Tolga Bal

İsmail Tatlılık

Feridun Özgiden

Ali Kızıltaş

Cem Şendur

Safiye Taylan

Bülent Erunsal

Çetin Yıldırım

Yedek Üyeler

Eralp Elmasdiken

Çağıl Geylan

Nihan Tüfekçioğlu

Nurettin Yılgın

Selçuk Akman


Etiketler: #Gürkan Aksoy #beşiktaş #Seçim

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