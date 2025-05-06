Beşiktaş'ta seçim yaklaşıyor: Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi belli oldu!
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın, 11 Mayıs'ta yapılacak olağan seçimli genel kurul için hazırladığı yeni yönetim kurulu listesi belli oldu.
Beşiktaş, 11 Mayıs'ta yapılacak olağan seçim için geri sayıma geçti.
Siyah-beyazlılarda mevcut başkan ve başkan adayı Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi belli oldu.
Serdal Adalı'nın listesi şu şekilde:
Serdal Adalı - Başkan
Yönetim Kurulu Üyeleri (Asli)
Hakan Daltaban
Murat Kılıç
Kaan Kasacı
Uğur Fora
Orhan Özalp
Toygun Batallı
Çağatay Abraş
Özhan Arseven
Merve Öztopaloğlu
Mehmet Sarımermer
Etiketler: #serdal adalı #başkan #Seçim #yönetim kurulu
Spor Haberleri
- Galatasaray'dan Osayi-Samuel yanıtı!
- 'Çok mutlu ve gururluyuz'
- Galatasaray'dan 'yapı' sorusuna yanıt!
- Indiana Pacers'tan Cleveland Cavaliers'a çelme!
- Dursun Özbek'ten Osimhen yanıtı!
- Barcelona'dan Polonyalı hakeme sert tepki!
- Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
- PSG'nin konuğu Arsenal
- Galatasaray'da Eren Elmalı gelişmesi!
- Vincent Poirier: 'Önümüzde hala bir görev var'
En Çok Okunan Haberler
-
- Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti
- CHP seçimden çekildi!
- CHP zirvede, AKP’nin eriyişi sürüyor!
- 7 il için alarm verildi: Fark edilmesi çok zor!
- ‘Sedat Peker’ ve ‘Yasin Hayal’ ayrıntıları!
- Erken emeklilik hakkı kaldırılan meslekler belli oldu
- Emniyet'ten 'İmamoğlu'na suikast' açıklaması
- 'İmamoğlu'na suikast yapılacak' ihbarı!
- Erdoğan: 'Umarım yaşananlardan ders alır'
- ‘GBT kontrollerinde olumsuzluğa rastlanmamıştır’