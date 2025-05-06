Beşiktaş'ta seçim yaklaşıyor: Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi belli oldu!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın, 11 Mayıs'ta yapılacak olağan seçimli genel kurul için hazırladığı yeni yönetim kurulu listesi belli oldu.

Beşiktaş'ta seçim yaklaşıyor: Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi belli oldu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.05.2025 - 17:30

Beşiktaş, 11 Mayıs'ta yapılacak olağan seçim için geri sayıma geçti.

Siyah-beyazlılarda mevcut başkan ve başkan adayı Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi belli oldu.

Serdal Adalı'nın listesi şu şekilde:

Serdal Adalı - Başkan

Yönetim Kurulu Üyeleri (Asli)

Hakan Daltaban

Murat Kılıç

Kaan Kasacı

Uğur Fora

Orhan Özalp

Toygun Batallı

Çağatay Abraş

Özhan Arseven

Merve Öztopaloğlu

Mehmet Sarımermer


Etiketler: #serdal adalı #başkan #Seçim #yönetim kurulu

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