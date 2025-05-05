Beşiktaş BOA'da Ayhan Avcı dönemi!

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, başantrenörlük için Ayhan Avcı ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş BOA'da Ayhan Avcı dönemi!
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AA
Yayınlanma: 05.05.2025 - 16:50

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, başantrenörlük görevi için Ayhan Avcı ile anlaşmaya vardı. 

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında Ayhan Avcı'nın başantrenörlük, Ömer Petorak'ın da yardımcı antrenörlük görevine getirildiği belirterek şu ifadeler kullanıldı:

"Ayhan Avcı ile Ömer Petorak'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, görevlerinde üstün başarılar dileriz."


Etiketler: #Beşiktaş BOA #Ayhan Avcı #beşiktaş

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