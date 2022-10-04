Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Valerien Ismael'e güvenimiz tamdır
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Valerien Ismael'e güvenimiz tamdır. Güvenimiz sebepsiz değildir" dedi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı futbol takımının teknik direktörü Valerien Ismael'e güvenlerinin tam olduğunu, bu sezon şampiyon olacaklarına inandığını belirtti.
Başkan Çebi, siyah-beyazlı kulübün dergisinin ekim sayısında futbol takımına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Çok iyi bir takım kurduklarını belirten Ahmet Nur Çebi, "Büyük emek vererek özenle oluşturduğumuz Futbol A Takımı'mızın bu sezon şampiyon olacağına yürekten inanıyoruz. Camiamız bilmelidir ki Beşiktaş'ın çok iyi bir kadrosu ve bu kadronun başarılı olması için de çok iyi bir organizasyonu vardır." ifadelerini kullandı.
Teknik direktör Valerien Ismael'in arkasında olduklarını aktaran Çebi, "Valerien Ismael'e güvenimiz tamdır. Güvenimiz sebepsiz değildir. Teknik direktörümüzün çalışkanlığı, liderlik ruhu ve futbolcularımızla kurduğu iletişim, kendisine güvenmemizin başlıca sebepleridir. Sportif direktörümüz Ceyhun Kazancı ile birlikte teknik direktörümüzün oluşturduğu kadromuzla sezon sonunda şampiyonluğu tüm camia kutlayacağız." şeklinde görüş belirtti.
Video Haberler
- Meclis karıştı; AKP'liler salonu terk etti
- Görenler bir daha bakıyor
- 3 yıllık biyolojik mücadele sonuç verdi
- 131 yıllık bıçakçılık mesleğini sürdürüyor
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Savatra'da, 160 metrekarelik mozaik de gün yüzüne çıkar
- Selde ıslanan resmi evraklar tek tek kurutuluyor
- ''Herkes şaşırdı''
- Çobanın drone ile imtihanı
- “Meme kanseri tarama başvuruları yüzde 10 azaldı”
En Çok Okunan Haberler
-
- Otomobil fiyatlarına da zam: İşte zamlı liste
- Kılıçdaroğlu'ndan beklenen açıklama geldi
- AKP'den dikkat çeken hamle
- 'Güzel öneri ama bir şartım var...'
- Saray’a giderken değişti
- Kılıçdaroğlu'nun teklifine yanıt
- AKP'li Çelik'ten Onur Şener açıklaması
- Bahçeli'den 'Erdoğan' çıkışı
- Olay yaratacak iddia: Terim, dünya devinin hocası oluyor
- Türkiye'de tepki çekecek buluşma