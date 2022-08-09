Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Anderson Talisca transferi açıklaması!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer konusunda açıklamalarda bulundu. Çebi, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca hakkındaki soruya yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
09 Ağustos 2022 Salı, 21:02
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Anderson Talisca transferi açıklaması!
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Başkan Çebi, eski oyuncuları Anderson Talisca'nın transferi için gelen soruya, "Yok canım! Konuşmadık. Allah yolunu açık etsin. Koşa koşa gelse, gider havalimanında karşılarım. Ancak olmayacak duaya 'Amin' diyemem" şeklinde cevap verdi.

Kariyerine Al Nassr'da devam eden Brezilyalı futbolcu, 2016-2018 yılları arasında Benfica'dan kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giymişti.


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