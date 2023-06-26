Beşiktaş, Nathan Redmond ile anlaştı

Beşiktaş sözleşmesi biten Nathan Redmond ile anlaştı. Siyah beyazlılar, İngiliz oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.06.2023 - 14:47
Beşiktaş, Nathan Redmond ile anlaştı
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Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başında 1 yıllığına kadrosuna kattığı Nathan Redmond gösterdiği performans ile beğeni topladı.

Siyah beyazlılar, İngiliz futbolcuyla yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

YILLIK 1.7 MİLYON EURO KAZANACAK

NTV Spor'un aktardığı habere göre, Redmond, Beşiktaş'ın 3 yıllık yeni sözleşme teklifine olumlu yaklaşıyor. 29 yaşındaki oyuncunun siyah beyazlılar ile kısa sürede resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Yeni sözleşme ile Redmond'un yıllık ücreti 1,7 milyon Euro olacağı ifade edildi.

Nathan Redmond, Beşiktaş formasıyla 28 maçta görev alırken 6 gol atıp, 6 asist yapmıştı. 


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