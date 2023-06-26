Somaspor Başkanı duyurdu! Beşiktaş, Emrecan Bulut'u kadrosuna katıyor

Yayınlanma: 26.06.2023 - 15:00

Güncelleme: 26.06.2023 - 15:00

Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekibi Somaspor'un genç yeteneği Emrecan Bulut'un transferi için anlaşma sağladı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Somaspor Başkanı Mustafa Aydın, Radyospor'a yaptığı açıklamada, Emrecan Bulut'un Beşiktaş'a transferi için prensip anlaşmasına vardıklarını belirtti.

Transfer için kazanacakları bonservis bedelinin yaklaşık olarak 5 milyon TL olduğunu ifade eden Aydın, "Beşiktaş'la, Emrecan Bulut'un transferi için prensip anlaşmasına vardık. Emrecan için kazanacağımız bonservis bedeli aşağı yukarı 5 milyon TL civarında. Emrecan Bulut'un ikinci satışından yüzde 20 pay alacağız" dedi.

"SÜPER LİG'DEN BİR TEKLİF DAHA ALDIK"

Başkan Aydın ayrıca, Beşiktaş dışında Süper Lig'den önemli bir takımdan da teklif aldıklarını belirterek, "Emrecan Bulut için Beşiktaş dışında Süper Lig'den önemli bir takımdan teklif aldık. Şu anda o takımın ismini açıklamam doğru olmaz sebebi ise; Beşiktaş'la belli bir noktaya gelmemiz ve sözlü anlaşma sağlamamız" ifadelerini kullandı.