Beşiktaşlı Francisco Montero'ya İspanyol talip!
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) küme düşen Real Valladolid'in Beşiktaşlı futbolcu Francisco Montero ile ilgilendiği ileri sürüldü.
İspanyol ekibi Valladolid, Beşiktaş'tan Francisco Montero ile ilgileniyor.
İspanyol basınında yer alan haberde, Valladolid'in Beşiktaş ile sözleşmesi devam eden Montero için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmayı düşündüğü belirtildi.
Francisco Montero (sağda)
MONTERO DA SICAK BAKIYOR
Montero'nun da ülkesine dönmeye sıcak baktığı kaydedildi. Transfer için Montero'nun menajerinin önümüzdeki günlerde görüşmelerde bulunacağı ifade edildi.
Montero ile ara transfer döneminde İspanya'dan Elche'nin de ilgilendiği ancak oyuncunun o dönem Hamburg'a kiralandığı hatırlatıldı.
Montero'nun Beşiktaş ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
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