Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den dolar yorumu

23 Kasım 2021 Salı, 14:09

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrası düşük faiz politikalarında kararlı olduklarını yinelemesi sonrası dolar/TL yükselişini sürdürdü. Dolar/TL sert dalgalanmalarla birlikte 12 TL seviyesinin üzerine çıktı.

Erdoğan düşük faizlere ilişkin, "Bu politika ile biz ne yaptığımızı, ne için yaptığımızı, nasıl yaptığımızı hangi risklerle karşı karşıya bulunduğumuzu, sonunda ne elde edeceğimizi gayet iyi biliyoruz" derken, süreci "ekonomik kurtuluş savaşı" olarak niteledi.

TL'NİN DEĞER KAYBI YÜZDE 35

Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından TL, TCMB'nin ilk faiz indirimi sinyalini verdiği Eylül ayı başından bugüne yüzde 26.2 değer kaybederken; TL'yi rand yüzde 8, real yüzde 7 değer kaybı ile takip etti. TL'nin yılbaşından beri değer kaybı ise yüzde 35 civarında.

FUTBOL KULÜPLERİNİ DE VURDU

Doların 12 TL’yi geçmesi ile birlikte kulüplerin mali durumu da sıkıntıya düştü. Dar boğazda bulunan kulüpler euro ve dolar üzerinden anlaştığı futbolculara ödeme yapmakta zorlanacak.

''ÇOK DAHA ZOR HALE GELMİŞTİR''

Kurdaki artışın futbol kulüplerine etkisini Cumhuriyet.com.tr'ye değerlendiren Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Sportif faaliyetleri, özellikle futbolu mali açıdan yönetebilmek, çok daha zor hale gelmiştir” açıklamasını yaptı.