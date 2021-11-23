Trabzonspor'dan Erce Kardeşler'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

23 Kasım 2021 Salı, 13:03

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK maçı öncesi ısınırken sakatlanan kaleci Erce Kardeşler'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Bordo-mavili kulüp, genç file bekçisinin bugün çekilen MR’ında sağ hamstring yapışma yerinde birinci derece yaralanma tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle: “Dün oynadığımız müsabaka öncesi sağ uyluk arka adalesinde yaşadığı gerilme nedeniyle kadrodan çıkartılan Erce Kardeşler’in bugün çekilen MR’ında sağ hamstring yapışma yerinde birinci derece yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

NE OLMUŞTU?

Trabzonspor’da cezalı Uğurcan Çakır’ın yokluğunda Gaziantep FK maça 11’de başlayacak olan Erce Kardeşler’in ısınma hareketleri sırasında sakatlık yaşamasının ardından kaleye Arda Akbulut geçti.

Kadroda başka yedek kalecisi bulunmayan bordo mavililerde son anda kadroya dahil edilen Muhammet Taha Tepe’nin ise maça motosiklet ile yetiştiği ve karşılaşmaya 15 dakika kala kulübedeki yerini aldığı belirtildi.