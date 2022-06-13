Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Gedson Fernandes iddialarına yanıt

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çebi, Gedson Fernandes'in Galatasaray'a transfer olabileceği iddialarına, "Yalan yanlış konuşanlar artık susmalı! Gedson, Beşiktaş'ın futbolcusudur" sözleriyle yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
13 Haziran 2022 Pazartesi, 18:56
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Gedson Fernandes iddialarına yanıt
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Kulüpler Birliği Vakfı'nın düzenlediği toplantı sonrasında Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Çebi, transfer konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rizespor'a kiralanan Gedson Fernandes ile ilgili konuşan Ahmet Nur Çebi, "Gedson Fernandes ile ilgili yalan yanlış konuşanlar artık susmalı. Gedson transferini, transfer dönemi resmi olarak başladığı gün açıklayacağız. Gedson, Beşiktaş’ın futbolcusudur" ifadelerini kullandı.

"İLK ÖNCELİĞİMİZ WOUT"

Başkan Ahmet Nur Çebi forvet transferi hakkında gelen soruya, "Forvette ilk önceliğimiz Wout Weghorst. Hollandalı oyuncu son durumunu ve son kararını çarşamba günü bize iletecek" cevabını verdi.


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