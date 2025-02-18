Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı hastaneye kaldırıldı: Programı iptal oldu
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Beşiktaş'ta Trabzonspor galibiyetinin sevinci yaşanırken, Başkan Serdal Adalı'nın sağlık durumu ile ilgili bir gelişme yaşandı.
Siyah-beyazlı ekibin başkanı Serdar Adalı, ağır grip nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Söz konusu gelişmeyi gazeteci Candaş Tolga Işık duyurdu.
PROGRAMI İPTAL OLDU
61 yaşındaki Adalı'nın rahatsızlığı nedeniyle, bu akşam Ekol TV ekranlarında yayımlanması planlanan 'Az Önce Konuştum programı' iptal edildi.
Etiketler: #serdal adalı #beşiktaş #Hastane
Spor Haberleri
- Hidayet Türkoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması!
- Benfica'nın konuğu Monaco
- Bayern Münih'in konuğu Celtic
- Milan'ın konuğu Feyenoord
- Beşiktaş Başkanı hastaneye kaldırıldı
- İngiliz kulüpten taraftarını sevindiren karar!
- Ankaragücü'nden sert tepki: 'TFF ve MHK'ye son uyarı'
- Genoa üç puana 80'den sonra ulaştı!
- Karagümrük kendi evinde takıldı!
- İki kırmızı kartın çıktığı maçta kazanan yok!
En Çok Okunan Haberler
-
- Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?
- Dekan yardımcısını vurup, intihara kalkıştı
- Birleşik Metal-İş'te silahlı saldırı!
- AKP seçim için 'uygun tarih' verdi
- 2 tahliye, 15 sanık hakkında iddianame!
- Şube başkanı hayatını kaybetti
- Ünlü marka ifşa oldu! Bakanlık affetmedi
- Özgür Özel'den Lütfü Savaş'a sert tepki!
- CHP'den açıklama geldi!
- Özcan Deniz hastaneye kaldırıldı!