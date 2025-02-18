Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı hastaneye kaldırıldı: Programı iptal oldu

Yayınlanma: 18.02.2025 - 11:53

Güncelleme: 18.02.2025 - 13:13

Beşiktaş'ta Trabzonspor galibiyetinin sevinci yaşanırken, Başkan Serdal Adalı'nın sağlık durumu ile ilgili bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlı ekibin başkanı Serdar Adalı, ağır grip nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Söz konusu gelişmeyi gazeteci Candaş Tolga Işık duyurdu.

PROGRAMI İPTAL OLDU

61 yaşındaki Adalı'nın rahatsızlığı nedeniyle, bu akşam Ekol TV ekranlarında yayımlanması planlanan 'Az Önce Konuştum programı' iptal edildi.