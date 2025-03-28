Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı PFDK'ye sevk edildi!

Yayınlanma: 28.03.2025 - 10:46

Güncelleme: 28.03.2025 - 10:46

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları" ve "müsabaka görevlisinin kişilik haklarına saldırı ve hakareti" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün, 26.03.2025 tarihinde Kulüp Başkanı Serdal Adalı'nın basın açıklamasında yer alan beyanlarının Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanması suretiyle "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve "müsabaka görevlisinin kişilik haklarına saldırı ve hakaret" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı SERDAL ADALI'nın 26.03.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve "müsabaka görevlisinin kişilik haklarına saldırı ve hakaret" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."