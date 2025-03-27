TFF talebi reddetmişti: Beşiktaş'tan yabancı hakem hamlesi!

Süper Lig'in 29. haftasında kendi sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş'ın, dünyaca ünlü emekli bir hakemi derbide görevlendireceği kaydedildi.

TFF talebi reddetmişti: Beşiktaş'tan yabancı hakem hamlesi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.03.2025 - 22:26

Galatasaray ile oynayacağı derbi maça yabancı hakem isteyen ancak bu talebi yerine gelmeyen Beşiktaş, derbi için harekete geçti.

HT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Galatasaray derbisi için dünyaca ünlü emekli bir hakemi Tüpraş Stadyumu'na getirecek.

BEŞİKTAŞ YORUMLARI YAYIMLAYACAK

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile maçı izleyecek olan hakemin, maçtaki pozisyonlarla ilgili yorumları Beşiktaş YouTube kanalında yayımlanacağı ifade edildi. Maç esnasında da önemli kararlar için yorumları dijital kanallardan duyurulacağı aktarıldı.

Beşiktaş ile Galatasaray, ligin 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.


Etiketler: #beşiktaş #galatasaray #Yabancı hakem

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