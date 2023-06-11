Beşiktaş'tan sürpriz Halil Dervişoğlu hamlesi
Beşiktaş, bir dönem Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu'nu transfer listesine aldı.
Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Siyah beyazlılar, geçmişte Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu ile ilgileniyor.
Bonservisi İngiltere Premier Lig ekibi Brentford'da olan 22 yaşındaki forvet, geçen sezonu Burnley'de tamamladı.
Milli futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı 45 maçta 8 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.
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