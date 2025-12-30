Beşiktaşlı eski futbolcudan flaş Rafa Silva iddiası!

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'da forma giyen Tayfur Bingöl, Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yıldızı Rafa Silva'nın yaşadığı form düşüklüğü ve mutsuzluk hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ertem Şener'in YouTube kanalına konuk olan tecrübeli futbolcu, Rafa Silva ile olan yakın dostluğuna değinerek Portekizli yıldızın Beşiktaş’taki mevcut durumunu değerlendirdi. Tayfur Bingöl, Rafa Silva’nın Quaresma'dan sonra Beşiktaş'a gelmiş en yetenekli oyuncu olduğunu vurgularken, oyuncunun psikolojik olarak beklentilerinin karşılanmadığını savundu.

“KAPTANLIK VERİLMEDİĞİ İÇİN ENERJİSİ DÜŞTÜ”

Rafa Silva’nın neden mutsuz olduğu sorusuna net bir yanıt veren Tayfur, "Benim görüşüm; kaptanlık ve 10 numara verilmediği için enerjisi düştü. O çok özel bir oyuncu ve Beşiktaş'ın ona bunu hissettirmesi gerekiyordu. Rafa’nın en büyük özelliği saha içerisinde kaptanlık rolünü üstlenmesidir. Eğer 10 numaralı forma ve kaptanlık bandı kendisine verilseydi, sahadaki her şey kesinlikle düzelirdi" ifadelerini kullandı.

“BEŞİKTAŞ'I GERÇEKTEN SEVİYOR”

Yıldız oyuncunun profesyonelliğine ve insanlığına da övgüler yağdıran Tayfur Bingöl, "Aynı yerde yemek yiyoruz, aynı ortamlarda bulunuyoruz. Beşiktaş'ı gerçekten çok seviyor ve kulüp için her şeyi yapmak istiyor. Ancak bu bahsettiğim değerlerin eksikliği büyük ihtimalle bütün enerjisini aşağı çekti" diyerek Beşiktaş yönetimine ve teknik heyetine dolaylı bir mesaj gönderdi.