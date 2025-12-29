Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş'tan kiralanmıştı... Cagliari, Semih Kılıçsoy için kararını verdi!

29.12.2025 12:07:00
Cumhuriyet Spor
Beşiktaş'tan Cagliari'ye kiralık olarak transfer olan Semih Kılıçsoy için İtalyan ekibi kararını verdi. İtalyan kulübünün, Semih Kılıçsoy'u kalıcı olarak kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Beşiktaş'ın sezon başında Cagliari'ye kiralık olarak gönderdiği Semih Kılıçsoy, Serie A'da oynadığı son iki maçta attığı gollerle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

 

İtalyan ekibinde süre almakta zorlanan Semih, takımdaki sakatlıkların da artmasıyla bulduğu forma şansını çok iyi değerlendirdi ve göze girmeyi başardı. İlk olarak Pisa maçında ağları havalandıran genç forvet, geçtiğimiz cumartesi günü de Torino karşılaşmasında attığı mükemmel gol ile takımına galibiyeti getirdi.

 

Cagliari yönetiminin de Türk futbolcunun gelişiminden ve performansından memnun olduğu belirtildi.

Nicolo Schira'nın haberine göre; İtalyan kulübü, Semih Kılıçsoy'u kalıcı olarak kadrosuna katmak istiyor.

 

Haberde, Cagliari'nin Semih'in bonservisi için 12 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonu olduğu hatırlatılırken, Beşiktaş'ın ayrıca sonraki satıştan yüzde 20 payının bulunduğu vurgulandı.

 

 

 

20 yaşındaki santraforun, Beşiktaş ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

İlgili Konular: #beşiktaş #Cagliari #Semih Kılıçsoy

