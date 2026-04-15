Beşiktaş BOA'da yol ayrımı resmen açıklandı!

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Ayhan Avcı ile yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş BOA Takımı'mızın 2025-2026 sezonu başından itibaren başantrenörlüğünü yapmakta olan Ayhan Avcı ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ayhan Avcı'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni 5. sırada tamamlayan Beşiktaş BOA, play-off çeyrek finalinde Çimsa ÇBK Mersin'e elenerek sezonu noktaladı.