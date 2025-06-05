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Beşiktaş BOA'dan hücuma takviye!

Beşiktaş BOA'dan hücuma takviye!

5.06.2025 13:00:00
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Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş BOA'dan hücuma takviye!

Kadın Basketbol Ligi ekibi Beşiktaş BOA, Nijeryalı oyuncu Amy Nnenna Okonkwo'yu renklerine bağladı.

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, 29 yaşındaki Nijeryalı forvet oyuncusu Amy Nnenna Okonkwo'yu kadrosuna kattığını açıkladı

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımımız, 2025/26 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Nijeryalı oyuncu Amy Nnenna Okonkwo ile sözleşme imzaladı.

Profesyonel kariyerine 2014 yılında NCAA ekibi USC ile başlayan oyuncu uzun forvet pozisyonunda görev yapmaktadır.

Okonkwo'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz."

Okonkwo, son olarak Fransız takımı Tango Bourges Basket takımında görev yaptı.

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