Beşiktaş BOA, seride durumu eşitledi!

Yayınlanma: 28.03.2025 - 17:26

Güncelleme: 28.03.2025 - 17:26

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Beşiktaş BOA, konuk ettiği Emlak Konut'u 92-82 mağlup ederek seride durumu 1-1 yaptı.

İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği seride üçüncü ve son maç, 30 Mart Pazar günü oynanacak.

Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Önder Yılmaz, Furkan Keseratar

Beşiktaş BOA: Lazic 7, Winterburn 22, Özge Özışık 7, Fagbenle 26, Krajisnik 18, Hatice Pelin Gülçelik 12, Gizem Başaran Turan

Emlak Konut: Thomas 16, Sehernaz Çidal 5, Macaulay 16, Parks 13, Ndour 21, Gamze Takmaz 4, Berfin Sertoğlu 7

1. periyot: 18-22

Devre: 52-48

3. periyot: 75-61

5 faulle çıkan oyuncu: 36.07 Tina Krajisnik (Beşiktaş BOA)