Beşiktaş BOA, seride durumu eşitledi!

Beşiktaş BOA, Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nde play-off çeyrek final 2. maçında Emlak Konut'u 92-82 mağlup etti.

Beşiktaş BOA, seride durumu eşitledi!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 28.03.2025 - 17:26

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Beşiktaş BOA, konuk ettiği Emlak Konut'u 92-82 mağlup ederek seride durumu 1-1 yaptı.

İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği seride üçüncü ve son maç, 30 Mart Pazar günü oynanacak.

Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Önder Yılmaz, Furkan Keseratar

Beşiktaş BOA: Lazic 7, Winterburn 22, Özge Özışık 7, Fagbenle 26, Krajisnik 18, Hatice Pelin Gülçelik 12, Gizem Başaran Turan

Emlak Konut: Thomas 16, Sehernaz Çidal 5, Macaulay 16, Parks 13, Ndour 21, Gamze Takmaz 4, Berfin Sertoğlu 7

1. periyot: 18-22

Devre: 52-48

3. periyot: 75-61

5 faulle çıkan oyuncu: 36.07 Tina Krajisnik (Beşiktaş BOA)


Etiketler: #Beşiktaş BOA #Emlak Konut #ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

İlgili Haberler

Beşiktaş'ın yabancı hakem seçimi ortaya çıktı: İşte derbiyi yorumlayacak isim!

Beşiktaş'ın yabancı hakem seçimi ortaya çıktı: İşte derbiyi yorumlayacak isim!
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı PFDK'ye sevk edildi!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı PFDK'ye sevk edildi!
TBF'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ceza!

TBF'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ceza!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler