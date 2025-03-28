Beşiktaş BOA, seride durumu eşitledi!
Beşiktaş BOA, Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nde play-off çeyrek final 2. maçında Emlak Konut'u 92-82 mağlup etti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Beşiktaş BOA, konuk ettiği Emlak Konut'u 92-82 mağlup ederek seride durumu 1-1 yaptı.
İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği seride üçüncü ve son maç, 30 Mart Pazar günü oynanacak.
Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Önder Yılmaz, Furkan Keseratar
Beşiktaş BOA: Lazic 7, Winterburn 22, Özge Özışık 7, Fagbenle 26, Krajisnik 18, Hatice Pelin Gülçelik 12, Gizem Başaran Turan
Emlak Konut: Thomas 16, Sehernaz Çidal 5, Macaulay 16, Parks 13, Ndour 21, Gamze Takmaz 4, Berfin Sertoğlu 7
1. periyot: 18-22
Devre: 52-48
3. periyot: 75-61
5 faulle çıkan oyuncu: 36.07 Tina Krajisnik (Beşiktaş BOA)
Spor Haberleri
- Karşıyaka'da Ahmet Çakı dönemi!
- Antalyaspor'dan Alanyaspor karşısında geri dönüş!
- Kayserispor'dan Hatayspor karşısında 5 gollü galibiyet!
- Motta'dan Kenan Yıldız'a: 'Sen kendini kim sanıyorsun!'
- Galatasaray'da derbi öncesi Davinson gelişmesi!
- Beşiktaş BOA, seride durumu eşitledi!
- Fenerbahçe Opet, yarı finalde!
- Denizlispor Başkanı açlık grevine başladı!
- Carlo Ancelotti'den Brezilya iddialarına yanıt!
- Şehmus Hazer: 'Finale 1 maç uzaklıktayız'
En Çok Okunan Haberler
-
- Ekrem İmamoğlu'ndan sert tepki!
- AKP'nin 'iki kayyum' planı nasıl bozuldu?
- Berkay Gezgin hakkında yeni gelişme
- Mahkemeden o siteye erişim engeli!
- Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti
- Macron'dan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması
- ABD'den flaş 'Ekrem İmamoğlu' çıkışı
- Devlet Bahçeli'den flaş 'İBB' açıklaması
- Avukat Pehlivan'a 'yurt dışına çıkış yasağı' talebi!
- AKP'li Hasan Kaçan'dan Pikachu'ya tepki!