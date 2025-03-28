Beşiktaş'ın yabancı hakem seçimi ortaya çıktı: İşte derbiyi yorumlayacak isim!

Yayınlanma: 28.03.2025 - 13:03

Güncelleme: 28.03.2025 - 13:03

Galatasaray ile oynayacağı derbi maça yabancı hakem isteyen ancak bu talebi yerine gelmeyen Beşiktaş, derbi için harekete geçti.

beIN Sports'un haberine göre Beşiktaş, İsviçreli eski hakem Urs Meier'i, Galatasaray derbisini gözlemlemesi için İstanbul'a getiriyor.

CANLI YAYINDA YORUMLAYACAK

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile maçı izleyecek olan Meier'in, maçtaki pozisyonlarla ilgili yorumları Beşiktaş YouTube kanalında yayımlanacak.

İsviçreli'nin maç esnasında da önemli kararlar için yorumları dijital kanallardan duyurulacak.

Urs Meier

URS MEIER KİMDİR?

Urs Meier, 22 Ocak 1959'da İsviçre'nin Aargau şehrinde doğmuş bir İsviçreli eski futbol hakemi ve şu anda futbol yorumcusudur. 1989 ile 2004 yılları arasında profesyonel hakemlik yapan Meier, İsviçre Süper Ligi ve İsviçre Kupası gibi önemli liglerde görev almıştır. Hakemlik kariyerinin ardından futbol yorumcusu olarak çalışmaya başlayan Meier, "Du bist die Entscheidung: schnell und entschlossen handeln" ve "Urs Meier: Mein Leben auf Ballhöhe" gibi kitaplar da yazmıştır. Urs Meier, futbol dünyasında önemli bir figür olarak tanınır.

DERBİ CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 20:30'DA

Beşiktaş ile Galatasaray, ligin 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü saat 20:30'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.