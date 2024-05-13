Beşiktaş BOA, yeni transferini açıkladı

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Pelin Gülçelik'i kadrosuna kattığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 23:06
Beşiktaş BOA, yeni transferini açıkladı
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Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, 2002 doğumlu forvet Pelin Gülçelik'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonu öncesi transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş BOA Takımımız, Pelin Gülçelik'i kadrosuna kattı. Oyuncu, altyapısında yetiştiği BOTAŞ Kulübünde kariyerine başladı ve kulübümüze imza atana kadar formasını giydi. Genç oyuncu geçtiğimiz şubat ayında FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde mücadele eden A Kadın Milli Takımımızın İstanbul'daki kampına da davet edilmişti" ifadeleri kullanıldı.


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