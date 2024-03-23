Beşiktaş - Buducnost maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, hazırlık maçında sahasında Buducnost ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
Beşiktaş, milli arayı hazırlık maçıyla değerlendiriyor.
Siyah beyazlı ekip, ilk hazırlık karşılaşmasında Karadağ'ın Buducnost takımıyla karşı karşıya gelecek.
BEŞİKTAŞ - BUDUCNOST MAÇI SAAT KAÇTA?
Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
BEŞİKTAŞ - BUDUCNOST MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma Beşiktaş Youtube kanalından naklen yayımlanacak.
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