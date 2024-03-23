Beşiktaş - Buducnost maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, hazırlık maçında sahasında Buducnost ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.03.2024 - 12:05
Beşiktaş - Buducnost maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Beşiktaş, milli arayı hazırlık maçıyla değerlendiriyor. 

Siyah beyazlı ekip, ilk hazırlık karşılaşmasında Karadağ'ın Buducnost takımıyla karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ - BUDUCNOST MAÇI SAAT KAÇTA?

Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - BUDUCNOST MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Beşiktaş Youtube kanalından naklen yayımlanacak.


beşiktaş haberleri Buducnost haberleri hazırlık maçı haberleri

İlgili Haberler

Beşiktaş genç oyuncusuyla imzaladı!

Beşiktaş genç oyuncusuyla imzaladı!
Beşiktaş’tan Semih Kılıçsoy tepkisi: 'Açıklamalar verilen karardan daha berbat'

Beşiktaş’tan Semih Kılıçsoy tepkisi: 'Açıklamalar verilen karardan daha berbat'
Beşiktaş'tan Montella'ya Semih Kılıçsoy tepkisi: 'Milli Takım süre alma yeri mi?'

Beşiktaş'tan Montella'ya Semih Kılıçsoy tepkisi: 'Milli Takım süre alma yeri mi?'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Öğrenciler zorla AKP adayı Hamza Dağ’ın toplantısına götürüldü

Öğrenciler zorla AKP adayı Hamza Dağ’ın toplantısına götürüldü
Meteoroloji’den kar ve sağanak yağış uyarısı: 23 Mart 2024 Cumartesi hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji’den kar ve sağanak yağış uyarısı: 23 Mart 2024 Cumartesi hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika... Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması!

Son Dakika... Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması!
TÜİK açıkladı: 65 yaş üstünün tercihi akıllı telefon mu tuşlu telefon mu?

TÜİK açıkladı: 65 yaş üstünün tercihi akıllı telefon mu tuşlu telefon mu?
Aras Bulut İynemli’nin ağabeyi Orçun İynemli’nin darp ve uyuşturucu davasında yeni gelişme: Hapis cezası aldı

Aras Bulut İynemli’nin ağabeyi Orçun İynemli’nin darp ve uyuşturucu davasında yeni gelişme: Hapis cezası aldı
Emily Ratajkowski’nin yeni tarzı: Boşanma yüzükleri…

Emily Ratajkowski’nin yeni tarzı: Boşanma yüzükleri…
Ünlü gazeteci duyurdu: İtalyan devinden Szymanski'ye rekor bonservis!

Ünlü gazeteci duyurdu: İtalyan devinden Szymanski'ye rekor bonservis!
İspanyol tekstil devi İnditex’te işçi eylemi: Adaletsizlik ve maaş sorunları gündemde

İspanyol tekstil devi İnditex’te işçi eylemi: Adaletsizlik ve maaş sorunları gündemde