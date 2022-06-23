Beşiktaş, Christian Fassnacht'ı gündemine aldı

23 Haziran 2022 Perşembe, 11:44

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluğa odaklanacak olan Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlıların, İsviçre'de Young Boys forması giyen orta saha oyuncusu Christian Fassnacht'ı istediği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ, ANLAŞMA ZEMİNİ ARIYOR

İsviçre'deki günlük gazetelerden biri olan 20 Minuten'in haberine göre; Beşiktaş devreye girdi. 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan orta saha oyuncusu için Beşiktaş, Young Boys ile anlaşma zemini arıyor. Young Boys'un 4-5 milyon franklık transfer ücretini ödemek durumunda olduğu ifade edildi. Öte yandan haberde futbolcunun da transfere sıcak bakabileceği belirtildi.

SAKATLIK SORUNLARI YAŞADI

Christian Fassnacht daha önce Almanya Ligi ekiplerinden Werder Bremen'in de transfer gündemine gelmişti. Geçen sezon futbolcu çeşitli sakatlıklar yaşamıştı. Ayak bileği yaralanması, bağ hasarı ve uyluk gerilmesi gibi sorunlar yaşayan futbolcu 25 maçı kaçırdı.

FASSNACHT'IN PERFORMANSI VE BONSERVİS BEDELİ

Buna karşın Christian Fassnacht 18 karşılaşmada 11 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkatleri üstüne çekti. 30 Haziran 2023 tarihine kadar Young Boys ile kontratı bulunan futbolcu, orta sahanın sağında, solunda ve 10 numara pozisyonlarında görev alabiliyor. Oyuncuya Transfermarkt verilerine göre 4 milyon Euro değer biçiliyor.