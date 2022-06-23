Beşiktaş'ta Kaan Ayhan ve Koray Günter sesleri
Süper Lig ekibi Beşiktaş, yabancı stoper transferi hakkını doldurdu. Siyah-beyazlılar, yerli futbolcular için devrede. İddiaya göre, siyah-beyazlıların hedefinde Kaan Ayhan ve Koray Günter bulunuyor.
Beşiktaş, Domagoj Vida'nın takımdan ayrılmasının ardından stoper pozisyonu için Romain Saiss'i transfer etti. Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk isteyen siyah-beyazlılar, yerli transfere yönelecek. Beşiktaş'ın listesindeki iki yerli ortaya çıktı.
BEŞİKTAŞ BÜTÇEYE UYGUN BİR İSİM ARIYOR
Abdülkerim Bardakçı transferinde masadaki rakiplerle maddi anlamda yarışa girmek istemeyen ve bütçeye uygun bir isim arayan siyah-beyazlılar, golcü transferini bitirdikten sonra stoper bölgesine daha fazla vakit ayıracak.
8+3 KURALI ÖNEMLİ NEDEN
Milliyet'in haberine göre, mevcut kadrosunda genç oyuncu Serdar Saatçı'yı da bulunduran fakat tecrübeli bir yerli stopere öncelik veren Beşiktaş, 8+3 kuralı çerçevesinde Türk oyuncuları daha çok savunmada kullanmak istiyor. Bu nedenle yerli stoper arayan siyah-beyazlılar, yurt dışındaki Türk oyuncularla da yakından ilgileniyor.
KAAN AYHAN VE KORAY GÜNTER LİSTEDE
İtalya'da Sassuolo forması giyen milli oyuncu Kaan Ayhan'ı uzun süredir liste başında tutan yönetimin, Verona'da top koşturan Koray Günter'i de koşulların oluşması halinde kadroya katabileceği ifade edildi.
TRABZONSPOR DA İLGİLENİYOR
Kaan Ayhan için Sassuolo'dan geride kalan günlerde açıklama gelmişti. Sassuolo yetkilileri, "Kaan Ayhan için transfer teklifi aldık" derken, teklif yapan kulübün Trabzonspor olduğu ileri sürüldü.
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