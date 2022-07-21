Beşiktaş, Daniel Amartey transferinde sona geldi
Süper Lig ekibi Beşiktaş stoper transferi yapmak için kolları sıvadı. Siyah-beyazlılar, Leicester City forması giyen Daniel Amartey isminde karar kıldı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın satışından gelecek parayla kadrosunu güçlendirmek konusunda son derece kararlı. Beşiktaş'ta yabancı stoper için önceliğin Daniel Amartey olduğu ileri sürüldü.
AMARTEY TRANSFERDE ÖNCELİK
Fanatik’in haberine göre siyah-beyazlılar, Serdar Saatçı'nın da gözden çıkarılmasının ardından ihtiyacı olan stoper transferi için harekete geçti. Beşiktaş, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Daniel Amartey ile ciddi şekilde ilgileniyor.
BEŞİKTAŞ NE KADAR TEKLİF ETTİ
Amartey'ye yıllık 2 milyon Euro teklif edildiği öğrenildi. Sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki Ganalı savunmacı için kulübü Leicester'ın, 5.5 milyon Euro istediği öne sürüldü. Futbolcu, son olarak Leicester'ın kampına katılmıştı.
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