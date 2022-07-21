Beşiktaş, Daniel Amartey transferinde sona geldi

21 Temmuz 2022 Perşembe, 10:02

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın satışından gelecek parayla kadrosunu güçlendirmek konusunda son derece kararlı. Beşiktaş'ta yabancı stoper için önceliğin Daniel Amartey olduğu ileri sürüldü.

AMARTEY TRANSFERDE ÖNCELİK

Fanatik’in haberine göre siyah-beyazlılar, Serdar Saatçı'nın da gözden çıkarılmasının ardından ihtiyacı olan stoper transferi için harekete geçti. Beşiktaş, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Daniel Amartey ile ciddi şekilde ilgileniyor.

BEŞİKTAŞ NE KADAR TEKLİF ETTİ

Amartey'ye yıllık 2 milyon Euro teklif edildiği öğrenildi. Sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki Ganalı savunmacı için kulübü Leicester'ın, 5.5 milyon Euro istediği öne sürüldü. Futbolcu, son olarak Leicester'ın kampına katılmıştı.