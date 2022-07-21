Beşiktaş'ın Ersin Destanoğlu planı!
Süper Lig ekibi Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ersin Destanoğlu için düğmeye bastı. Transferde Avrupa ekipleriyle anılan kaleciye yeni kontrat önerilecek.
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu ile ilgili plan ortaya çıktı. Siyah-beyazlı yönetim, genç eldivenle uzun vadeli bir kontrat imzalamak için harekete geçti.
ERSİN İLE YENİ SÖZLEŞME İMZALANACAK
Transferde adı Nice ve Salzburg gibi takımlarla anılan Ersin Destanoğlu için kulübe şimdiye kadar resmi bir teklif ulaşmadı. Beşiktaş, güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan kaleciyle yeni sözleşme imzalamak istiyor.
UZUN VADEDE AVRUPA'YI İSTİYOR
Ersin Destanoğlu, uzun vadede kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Ancak; siyah-beyazlı kaleci takımdan ayrılırken de kulübe para kazandırma niyetinde. Beşiktaş önümüzdeki günlerde Ersin'e sözleşme uzatma teklifini iletecek.
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