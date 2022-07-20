Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'a Glasgow Rangers talip oldu: '3,5 milyon Euro'

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 17:51

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Rıdvan Yılmaz'a yeni bir talip çıktı. İskoçya ekibi Glasgow Rangers, genç sol bek için siyah-beyazlı yönetimin kapısını çaldı.

Cumhuriyet.com.tr'nin Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den aldığı bilgiye göre Rangers, Rıdvan Yılmaz için 3,5 milyon Euro teklif etti.

Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a gitmesine kesin gözüyle bakılan Yılmaz'ın transferi Beşiktaş ve Frankfurt yönetimi arasındaki anlaşmazlık sebebiyle bir türlü gerçekleşememişti.

EINTRACHT FRANKFURT'A TRANSFERİ SON ANDA İPTAL OLMUŞTU

Merakla beklenen transferin bir türlü resmiyet kazanmamasının perde arkasında ise kulüpler arasında yaşanan ödeme krizinin olduğu belirtilmişti.

Çebi yaptığı açıklamada, "Ödeme konusunda aşamadığımız yerler var. Bunları toparlamaya çalışıyoruz. Rıdvan altyapıdan gelen bir futbolcumuz. 6,5 milyon Euro'yu bu çocuk bir şekilde kasamıza getiriyor. 4 artı 2,5 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay olacak. Bonuslar yüzde 99 bize gelecek. En önemlisi Rıdvan gitmek istiyor. Taraftar bize güvensin. Biz yanlış hiçbir şey yapmıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

RIDVAN YILMAZ'IN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş altyapısında yetişen ve 17 yaşında A Takım kadrosuna katılan Rıdvan Yılmaz, forma giydiği 60 maçta 4 gol attı; 7 asist yaptı. 21 yaşındaki sol bek 6 kez de A Milli Takımı'nda görev aldı.